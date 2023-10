Nazionale, Bonaventura: “Primo gol azzurro, è un’emozione grande”

“Primo gol in azzurro a 34 anni? L’emozione è grande, segnare con la Nazionale è una cosa speciale. Abbiamo affrontato una squadra chiusa ed era importante sbloccare la partita“. Lo ha detto il centrocampista azzurro Giacomo Bonaventura dopo la vittoria per 4-0 su Malta e la prima rete in nazionale, dopo tre anni di assenza. “Ci ho sempre sperato, anche se più passava il tempo e meno chance avevo – dice a Rai Sport a proposito del ritorno a Coverciano in occasione degli impegni di qualificazione ad Euro 2024 -. Sono felice, mi sento bene e sto giocando alla grande con il club. Spero di dare una mano“. Poi sull’evoluzione del ruolo: “Dieci anni fa il centrocampista si faceva in maniera completamente diversa, ora si corre in avanti e si pressa di più – spiega -. E anche a livello tecnico bisogna alzare il livello. Poi è importante lo smarcamento. Sono agevolato, perché il mister ci chiede le stesse cose che facciamo alla Fiorentina“. Bonaventura ha le idee chiare: “Il mio obiettivo è fare bene con il club. Mi metto a disposizione, vivo giorno per giorno. L’Europeo non è lontanissimo, se farò un grande campionato con la Fiorentina, perché no? Ora ringrazio il mister per questa possibilità, ci ha fatto capire che chi fa bene, va in nazionale. Io proverò a continuare così. Mi sento bene sia fisicamente che mentalmente“, conclude Bonaventura.