Mondiali Rugby 2023: Nuova Zelanda in semifinale, battuta l’Irlanda 28-24

Proseguono i Mondiali di rugby 2023 in Francia con i quarti di finale.

RISULTATI E CLASSIFICHE

La Nuova Zelanda piega l’Irlanda 28-24 e conquista la quarta semifinale mondiale consecutiva, dopo le due finali vinte nel 2011 e nel 2015 e il terzo posto nel 2019. Match che si apre con i calci di Mo’unga e Barrett e la meta di Faingaanuku, con trasformazione di Mo’unga, per il 13-0 iniziale. La squadra di Farrel risponde immediatamente con il calcio di Sexton e la meta di Aki, con trasformazione sempre di Sexton, per il 13-10 al 29′. Arriva la seconda meta neozelandese con Savea, ma Mo’unga sbaglia la trasformazione. Nel finale di tempo Gibson-Park, con realizzazione di Sexton, chiude la prima frazione sul 18-17. Secondo tempo che si apre con la meta di Jordan, con trasformazione di Barret per il 25-17. Al 64′ arriva una meta tecnica a favore dell’Irlanda. Il calcio di Barrett chiude i conti al 69′ per il 28-24 finale. Nuova Zelanda che in semifinale affronterà l’Argentina, uscita vincente dalla sfida con il Galles. Dall’altra parte del tabellone l’Inghilterra se la vedrà con le Fiji, mentre la Francia sarà impegnata con il Sudafrica.