Euro2024, Darmian: “Buona gara, l’abbiamo resa semplice”

EURO2024: NAZIONALE. DARMIAN "BUONA GARA, L'ABBIAMO RESA SEMPLICE" BARI (ITALPRESS) – "La squadra ha giocato una buona partita, si è visto subito quel che volevamo fare. Abbiamo cercato di mettere in campo quel che ci ha chiesto il mister. Ora dobbiamo continuare il percorso". Lo ha detto il difensore azzurro Matteo Darmian dopo la vittoria per 4-0 su Malta nel match valido per le qualificazioni agli Europei del 2024. "Non ci sono partite facili, con il nostro atteggiamento e la nostra qualità l'abbiamo resa semplice, ma ogni gara ha delle insidie – spiega a Rai Sport -. Oggi siamo stati bravi. Difesa a 4? Ci troviamo bene, stiamo cercando di apprendere il più velocemente possibile", ha concluso.