Nardi-Musetti oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Montecarlo 2023

Luca Nardi affronterà Lorenzo Musetti nel secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo 2023, torneo in programma dal 9 al 16 aprile. Dopo aver brillantemente superato le qualificazioni, il giocatore di Pesaro ha vinto anche un match nel main draw, battendo in due set il beniamino di casa Vacherot. Sulla sua strada ora Musetti, in quello che si preannuncia un derby scoppiettante. Lorenzo ha debuttato con una convincente vittoria ai danni di Kecmanovic e ora mette nel mirino il terzo turno contro Djokovic. Prima, però, c’è da portare a casa la sfida contro Nardi, in cui partirà nettamente favorito ma anche in cui avrà tutto da perdere. L’unico precedente risale al 2019, nell’Itf di Santa Margherita di Pula, e curiosamente fu proprio Nardi ad avere la meglio.

Nardi e Musetti scenderanno in campo oggi, mercoledì 12 aprile, come secondo match sul Campo 2 a partire dalle 11:00.