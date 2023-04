Juventus-Sporting Lisbona, Allegri oggi in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming

La Juventus, dopo un avvio di stagione caratterizzato da alti e bassi va a caccia di un prestigioso successo contro lo Sporting Lisbona nel match valevole per l’andata dei quarti di finale di Europa League 2022/2023. Vincere per la squadra piemontese significherebbe mettere un importante tassello in vista della gara di ritorno. Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri alla vigilia della gara, parlerà in conferenza stampa nella giornata di mercoledì 12 aprile alle ore 14:15 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale.

