LIVE – Nardi-Musetti, secondo turno Masters 1000 Montecarlo 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Nardi-Musetti, incontro valevole per il secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo 2023, torneo in programma dal 9 al 16 aprile. Sarà il derby italiano a decretare il prossimo avversario di Novak Djokovic, già al terzo turno. A partire favorito sarà Musetti, più esperto a certi livelli. Guai però a sottovalutare Nardi, che dopo aver superato le qualificazioni ha anche sconfitto il beniamino di casa Vacherot, centrando la prima vittoria in carriera in un 1000. Non ci sono precedenti a livello Atp tra i due. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Nardi e Musetti in programma come secondo incontro di giornata a partire dalle 11:00

