Nardi-Daniel oggi in tv: orario, canale e diretta streaming qualificazioni Wimbledon 2023

Luca Nardi affronterà Taro Daniel nel secondo turno delle qualificazioni di Wimbledon 2023, terzo Slam della stagione. Dopo la vittoria all’esordio contro Kovalik, il giovane azzurro va a caccia dell’impresa contro il più quotato Daniel, quarta forza del seeding e con molta più esperienza su questa superficie. Nardi sta comunque facendo vedere buoni progressi e potrà assolutamente giocarsi le sue carte, pur partendo sfavorito. Tra i due non ci sono precedenti.

COPERTURA TV

MONTEPREMI

TABELLONE

Nardi e Daniel scenderanno in campo oggi, mercoledì 28 giugno, come 1°match dalle ore 12:00 italiane (le 11:00 locali) sul Court 10. Non sarà possibile seguire il match né in tv né in streaming. L’unico campo che gode di copertura televisiva è infatti lo Stadium Court. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà questo incontro e tutto il torneo di qualificazione garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news e approfondimenti durante il corso della settimana.