Bellucci-Collignon oggi in tv: orario, canale e diretta streaming qualificazioni Wimbledon 2023

Mattia Bellucci affronterà Raphael Collignon nel secondo turno delle qualificazioni di Wimbledon 2023, terzo Slam della stagione. Ghiotta chance per l’azzurro, che dopo il bel cammino a Ilkley ha debuttato con una convincente vittoria anche sull’erba di Roehampton. Sulla sua strada ora il belga Collignon, che pochi giorni fa ha battuto Bu in quello che era il suo primo match stagionale su questa superficie. Secondo i bookmakers sarà Bellucci a scendere in campo con i favori del pronostico: tra i due non ci sono precedenti.

Bellucci e Collignon scenderanno in campo oggi, mercoledì 28 giugno, come 2°match dalle ore 12:00 italiane (le 11:00 locali) sul Court 4, al termine di Marterer-Onclin. Non sarà possibile seguire il match né in tv né in streaming. L’unico campo che gode di copertura televisiva è infatti lo Stadium Court. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà questo incontro e tutto il torneo di qualificazione garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news e approfondimenti durante il corso della settimana.