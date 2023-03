Napoli, sindaco Manfredi: “Preoccupazione per arrivo tifosi Eintracht. Festa scudetto? Bella e in sicurezza”

“C’è una grande preoccupazione dall’osservatorio nazionale del Ministero degli Interni sull’arrivo dei tifosi tedeschi a Napoli. E’ una preoccupazione specifica perché da indagini e analisi nella rete e degli eventi successi in Germania all’andata c’è il timore fondato che ci possano essere degli scontri”. Sono le parole del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi a margine del convegno con il ministro Paolo Zangrillo sul tema “Facciamo semplice l’Italia”.

Manfredi sullo stop alla vendita di biglietti ai tifosi dell’Eintracht per la sfida di Champions League di mercoledì al Maradona di Napoli sottolinea che “non c’è preoccupazione per la sicurezza nello stadio ma per quello che può succedere in città. E’ una preoccupazione di cui ho parlato con il Prefetto. Il tema, se ricordiamo, ripropone quello che è successo con l’Ajax con scontri a Napoli in prossimità di Piazza Municipio dove è stato devastato un ristorante con dentro tifosi. Ai cittadini va assicurata sicurezza, quello è il mio compito. Poi la scelta sul vendere o no biglietti, il provvedimento restrittivo o no non è mia competenza. Mi auguro che questa sia una festa del calcio e non metta a repentaglio la sicurezza della città”.

Il sindaco poi parla dei possibili festeggiamenti per la conquista dello Scudetto: “Stiamo ragionando insieme al Napoli, al Prefetto ed al Questore per avere una festa scudetto bella e in sicurezza. Sarà un evento che ci farà gioire, ma che ci preoccupa anche un po’. Vogliamo fare più eventi in città, in modo da avere più luoghi dove poter festeggiare. Napoli è grande, ed ha tanti luoghi belli per far partecipare tante persone alla festa e farlo in sicurezza”. “Star internazionale? De Laurentiis ci tiene molto all’internazionalizzazione del Napoli, ma è la festa della napoletanità e ci saranno tanti artisti della nostra terra”.