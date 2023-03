Tennis, confermato il torneo ATP di Tel Aviv: in calendario dal 5 all’11 novembre

Il circuito ATP torna a Tel Aviv per il secondo anno consecutivo. Il torneo sul veloce indoor, che lo scorso anno si era giocato a cavallo tra settembre e ottobre, torna in calendario dal 5 all’11 novembre, nella stessa settimana dell’evento di Metz. La passata stagione, la prima edizione del Tel Aviv Watergen Open si è conclusa con il titolo numero 89 in carriera di Novak Djokovic.