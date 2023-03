L’archistar Fuksas cuore giallorosso: “Kumbulla è un poveraccio senza cervello”

Il famosissimo archistar Massimiliano Fuksas ha parlato della sua squadra del cuore, la Roma, nella trasmissione Un Giorno da Pecora in cui è stato ospite. Fuksas ha puntato il dito contro Kumbulla, protagonista in negativo nella partita contro il Sassuolo e ha preferito, da uomo di sinistra la nuova segretaria del Partito Democratico Ellky Schlein a Josè Mourinho. Queste le parole di Fuksas.

Sulla partita della sua Roma contro il Sassuolo: “Kumbulla non ha il cervello, poveraccio, è la seconda volta che dà un calcio come ha fatto ieri. Bisogna tenerlo fuori e fargli un corso su come si vive“. Sulla preferenza da uomo di sinistra fra Elly Schlein o Josè Mourinho: “Preferisco Elly, mi piace di più. Mourinho è simpatico ma gli manca il gioco, non ne ha. Purtroppo a me piace molto Spalletti…”