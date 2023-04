Napoli prepara la festa Scudetto: scattano i divieti di sosta attorno agli ospedali

La città di Napoli prepara la festa Scudetto a cui manca sempre meno. In attesa del piano di viabilità generale, la questura e il comune di Napoli hanno predisposto le prime misure. Per adesso i divieti riguardano la sosta e la fermata nelle vicinanze di alcuni importanti presidi medici, quindi ospedali e pronto soccorso. Le misure scatteranno dalle ore 10 di sabato 29 aprile alle ore 12 di lunedì 1° maggio 2023. e riguarderanno il divieto di fermata e di sosta con rimozione coatta nel raggio di 300 metri dai presidi.

Questa la lista degli ospedali interessati: del Mare, via Enrico Russo, 41 (Ponticelli); ospedale Cardarelli, via Cardarelli, 9; ospedale Pediatrico Santobono alla via Mario Fiore, 6; ospedale San Paolo, via Terracina, 219; ospedale dei Pellegrini, via Portamedina alla Pignasecca, 41; ospedale Cto, viale Colli Aminei, 21.