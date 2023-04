MotoGP Spagna 2023, Marc Marquez: “Fatto il massimo per essere a Jerez, ma non è possibile”

Il pilota della Honda, Marc Marquez, ha parlato a Sky Sport in merito alle sue condizioni fisiche alla vigilia del Gran Premio di MotoGP di Spagna 2023, ad Jerez. Ecco le sue parole: “Ho fatto di tutto per essere qui a Jerez, ma tre equipe mediche mi hanno detto che non era possibile. Il rischio di una botta e di una nuova operazione era altissimo. Dall’inizio i dottori mi hanno detto che servivano da 6 a 8 settimane per recuperare. Io ho provato a tornare in 4 settimane, ma mi avevano avvisato…”.