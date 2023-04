Cecchinato-Fucsovics oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Madrid 2023

Marco Cecchinato se la vedrà contro Marton Fucsovics nel primo turno del Masters 1000 di Madrid 2023 (Spagna), torneo di scena sui campi di terra battuta in altura della Caja Mágica. Il siciliano ha superato con successo le qualificazioni. Qui ha prima sconfitto in rimonta il kazako Timofey Skatov prima di prevalere nel derby tutto azzurro contro Giulio Zeppieri in due set molto tirati. Adesso il forte ungherese, molto pericoloso su tutte le superfici. Quest’ultimo è in vantaggio per 3-1 negli scontri diretti e partirà leggermente avanti secondo le quote dei bookmakers. Il bilancio sul rosso, tuttavia, è in perfetta parità (1-1). Cecchinato sembra essere tornato in buona forma e possiede le caratteristiche per poter fare partita pari con il magiaro. Ad inizio aprile, infatti, ha inaugurato la stagione sulla terra europea arrivando addirittura fino in semifinale nel torneo ATP 250 di Estoril (Portogallo). Ad attendere il vincitore di questo primo turno c’è l’australiano Alex De Minaur, testa di serie numero sedici e beneficiario di un bye all’esordio.

Cecchinato e Fucsovics scenderanno in campo oggi (giovedì 27 aprile). I due giocatori sono pianificati come quarto e penultimo incontro della giornata sullo Stadium 3 dalle ore 11.00.