Napoli, Mazzarri: “Rosso a Politano nel nostro momento migliore”

“L’espulsione di Politano ha cambiato la partita? Eravamo nel nostro miglior momento, l’unica squadra che poteva vincere era il Napoli. Degli arbitri non parlo, parlo di calcio. Abbiamo fatto di più e pensavamo di poter andare in vantaggio“. Lo ha detto l’allenatore del Napoli, Walter Mazzarri, dopo la sconfitta, in 9 uomini, per 2-0 sul campo della Roma. Per ora non sono previsti cambi di sistema di gioco: “Mi piaceva come giocava la squadra l’anno scorso – ha spiegato il tecnico a Dazn -. Per i giocatori si vedrà dopo ma anche oggi qui a Roma abbiamo avuto il 68 per cento del possesso palla. Abbiamo un difetto: non concretizziamo quel che creiamo. Se in futuro vedrò qualcosa che non funziona, penserò a rinforzare il reparto difensivo. La squadra gioca in modo simile all’anno scorso, con qualche giocatore che è meno in forma“. L’obiettivo è ritrovare la brillantezza di alcuni giocatori, ma gli impegni non aiutano: “Se vai in una grande squadra in un determinato momento, giocando ogni tre giorni, non puoi allenare. Adesso non è facile fare quelli che si chiamavano richiami“, ha concluso Mazzarri.