Highlights Pistoia-Virtus Bologna 70-91, Serie A1 basket 2023/2024 (VIDEO)

di Antonio Sepe 12

Il video con gli highlights di Pistoia-Virtus Bologna 70-91, sfida valida come 13^ giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. Le Vu Nere stravincono in Toscana trascinate dai quattro tenori Belinelli, Shengelia, Dunston e Hackett. 70 punti in totale per loro in un match senza storia archiviato già nel primo tempo. La squadra di Banchi sale dunque a quota 18 punti, avvicinando le posizioni di vertice.