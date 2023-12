Boxe, Joshua-Wallin e Wilder-Parker in tv: programma, orario e streaming

Si chiama Day of Reckoning ed è l’evento di boxe natalizio che avrà luogo in Arabia Saudita. Si parte dalle 17:00 di oggi, sabato 23 dicembre con la card preliminare. Tante le star: Anthony Joshua, Deontay Wilder e Dmitry Bivol su tutti. Tre fuoriclasse del pugilato che saliranno sul ring uno dopo l’altro, senza poi dimenticare Jai Opetaia (detentore del titolo The Ring dei cruiser), Filip Hrgovic e Daniel Dubois. Insomma, un evento imperdibile nella cornice della Kingdom Arena di Riyad, dove ad unire le forze sono state alcune delle principali organizzazioni di boxe. Gli occhi però sono naturalmente puntati sulle tre superstar dell’evento. Prima toccherà a Dmitry Bivol che dovrà difendere la cintura WBA dei mediomassimi contro Lyndon Arthur. Poi spazio a due pesi massimi che in futuro potrebbero incrociare i guantoni per la prima volta. Deontay Wilder, impegnato contro Joseph Parker, e Anthony Joshua, che dovrà vedersela con Otto Wallin. Per l’ingresso sul ring di Joshua e Wallin sarà probabilmente necessario aspettare la mezzanotte. Ma questo e altro per una serata del genere, trasmessa in diretta in pay per view su Dazn.

Programma sabato 23 dicembre

Titolo The Ring pesi cruiser: Jai Opetaia (c) vs Ellis Zorro

Pesi massimi: Arslanbek Makhmudov vs Agit Kabayel

Pesi massimi: Filip Hrgovic vs Mark De Mori

Pesi massimi: Daniel Dubois vs Jarrell Miller

Titolo WBA (Super)/IBO pesi mediomassimi: Dmitry Bivol (c) vs Lyndon Arthur (c)

Pesi massimi: Deontay Wilder vs Joseph Parker

Pesi massimi: Anthony Joshua vs Otto Wallin