Napoli-Juventus stasera in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Napoli e Juventus, valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Il big match della giornata apre questo fine settimana di campionato. I bianconeri, reduci da otto vittorie consecutive, hanno la chance di riaprire definitivamente la lotta per lo Scudetto e mettere pressione agli azzurri di Spalletti, che dal canto loro si trovano di fronte l’opportunità di tornare a porre tra loro e la squadra di Allegri un margine difficilmente colmabile durante la seconda parte di campionato. La sfida è in programma venerdì 13 gennaio alle 20:45 allo stadio Maradona di Napoli. Diretta sulla piattaforma Dazn e sul canale Zona Dazn (canale 214 di Sky previa attivazione).