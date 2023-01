Sorpresa sorpresa: all’allenamento del Real Madrid ecco che spunta Cristiano Ronaldo. I Blancos si trovano infatti in Arabia Saudita per preparare la finale di Supercoppa Spagnola contro il Barcellona. Il campione portoghese quindi, è andato a trovare la sua ex squadra, e il suo ex tecnico Carlo Ancelotti per un saluto.