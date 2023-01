Napoli-Juventus, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Napoli-Juventus, match valido per la diciottesima giornata di Serie A 2022/2023. Appuntamento cruciale per le sorti del campionato quello dello stadio Maradona: se vincono gli azzurri, volano a +10 sulla seconda, se vincono i bianconeri accorciano a -4 dalla vetta, in caso di pareggio comunque sono i partenopei a ritenersi più soddisfatti. Fischio d’inizio alle ore 20.45 di venerdì 13 gennaio.

Napoli-Juventus sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini.