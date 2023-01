Napoli-Juventus, Doveri promosso a pieni voti: l’unica perplessità sul cambio di Locatelli

Tra le partite più difficili da arbitrare in Italia c’è sicuramente Napoli-Juventus, specialmente quest’anno visto che al Maradona si affrontavano la prima e la seconda della classe. Daniele Doveri ha invece regalato un’ottima prova, confermandosi tra i migliori fischietti della Serie A. Ovviamente c’è da dire che il punteggio di 5-1 ha aiutato e che la superiorità totale del Napoli ha agevolato il compito del direttore di gara della sezione arbitrale di Roma 1. Non si registrano infatti episodi particolarmente degni di nota se non per il giallo del cambio negato a Locatelli. Secondo Dazn è stato proprio Doveri a impedirlo (e in quel caso sarebbe sicuramente un grave errore), tuttavia dalle immagini non è chiaro se sia stato effettivamente così (QUI L’APPROFONDIMENTO). Poco male visto che l’episodio non cancella una prova più che positiva per Doveri, il quale con ogni probabilità sarà impiegato in altri big match da qui a fine stagione.