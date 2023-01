Napoli-Juventus, manita dei partenopei: le reazioni social al 5-1

Le reazioni social al match Napoli-Juventus, valevole per la 18^ giornata di Serie A 2022/2023. Clamorosa manita dei partenopei, che in 70 minuti di gioco hanno rifilato cinque reti ai bianconeri. Prestazione clamorosa della squadra di Spalletti, che ribadisce le loro intenzioni in ottica scudetto e dà una severa lazione ai ragazzi di Allegri, che vedono interrompersi la loro striscia di imbattibilità dopo 8 gare e subiscono 5 reti in un solo colpo (dopo le 7 subite in campionato). Di seguito le reazioni social.

Che dire? Da milanista Complimenti e solo applausi per questo Napoli👏 Sono avanti di 5 gol e continuano a lottare su ogni pallone..questa è la mentalità che una grande squadra deve avere SEMPRE! #NapoliJuve — Alessandra 🔴⚫ (@Ale89KP) January 13, 2023

STIAMO PRENDENDO A PALLONATE LA JUVE IO NON CI POSSI CREDERE #NapoliJuve pic.twitter.com/jpZ6CgwFAW — 𝐌ar🪐 (@mstyles_dd) January 13, 2023

Una roba così solo con Maifredi e Maradona.

Insomma, roba da anziani#NapoliJuve — Simone Stenti (@simonestenti) January 13, 2023

Che il Napoli fosse più forte di noi quest’anno purtroppo era abbastanza evidente, ma i 5 goal subiti (Per ora) sono la dimostrazione palese che la squadra ha totalmente mollato. E questo per me è del tutto inaccettabile, c’è sempre modo e modo di perdere #NapoliJuve — Marianna 𝒜𝓁𝓁𝑒𝑔𝓇𝒾𝓂𝒶𝓃𝒾𝒶 (@Bea_Mary84) January 13, 2023