Pagelle Napoli-Juventus 5-1, voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle di Napoli-Juventus 5-1 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la diciottesima giornata di Serie A 2022/2023. Al Maradona spettacolo in campo, nel primo tempo gol di Osimhen e raddoppio di Kvaratskhelia, la riapre Di Maria ma nella ripresa naufragano i bianconeri con le reti di Rrahmani, ancora Osimhen ed Elmas per la manita. Di seguito ecco le pagelle di Napoli-Juventus.

GLI HIGHLIGHTS

NAPOLI (4-3-3): Meret 7; Di Lorenzo 7, Rrahmani 7, Kim 7, Mario Rui 7 (25’st Olivera 6); Anguissa 6.5, Lobotka 7, Zielinski 7 (34’st Ndombélé sv); Politano 6.5 (1’st Elmas 7), Osimhen 8, (34’st Raspadori sv), Kvaratskhelia 7.5 (43’st Lozano sv). In panchina: Sirigu, Marfella, Ostigard, Juan Jesus, Bereszynski, Gaetano, Demme, Zerbin, Simeone. Allenatore: Spalletti 7.5

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny 6; Danilo 5, Bremer 3, Alex Sandro 5; Chiesa 5 (28’st Iling-Junior sv), McKennie 5, Locatelli 5.5 (10’st Paredes 5.5), Rabiot 5.5 (38’st Soulé sv), Kostic 5; Di Maria 7 (28’st Miretti sv); Milik 6 (10’st Kean 5.5). In panchina: Perin, Pinsoglio, Gatti, Rugani, Fagioli. Allenatore: Allegri 5

ARBITRO: Doveri di Roma 6.5

RETI: 14’pt e 20’st Osimhen, 39’pt Kvaratskhelia, 42’pt Di Maria, 10’st Rrahmani, 27’st Elmas.

NOTE: cielo sereno, campo in buone condizioni. Ammoniti: Danilo. Angoli 2-5. Recupero 2′ pt, 3′ st.