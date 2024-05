Napoli, Cajuste: “Squadra sotto pressione, non so cosa sia mancato quest’anno”

Il centrocampista del Napoli Jens Cajuste dopo il pareggio per 1-1 tra il club partenopeo e l’Udinese: “Dall’inizio dell’anno la squadra è stata riempita di pressione e aspettative, sono tanti gli aspetti da analizzare in una stagione del genere. Siamo molto dispiaciuti, tutti siamo sconfortati per una serata negativa. Non so cosa sia mancato questa stagione. Giocatori, tifosi e società speravano di ripetere l’annata dello scudetto, siamo stati sotto pressione fin dall’inizio dell’anno. Non so nello specifico cosa sia cambiato, ci sarebbero molti aspetti da analizzare. Dopo il gol del vantaggio abbiamo perso intensità, come accaduto contro la Roma, lasciando il pallino del gioco all’Udinese. Bisogna attenzionare questi aspetti perché poi li paghi tanto. La mia esperienza qui? Napoli è davvero fantastica, i tifosi, la passione che trasmettono, una grande società per la quale voglio dare il massimo”.