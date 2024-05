Premier League 2023/2024: il Manchester United è un disastro, poker da urlo del Crystal Palace

Il Manchester United è un disastro. Arriva l’ennesima debacle della squadra allenata – ma con tutta probabilità solo per altre quattro partite, compresa la finale di FA Cup contro il City – da Erik Ten Hag, che si arrende al Crystal Palace nel posticipo della trentaseiesima giornata di Premier League, umiliata da una squadra sostanzialmente senza particolari obiettivi di classifica, con un roboante 4-0 che acuisce una situazione di classifica complicatissima, che vede al momento i Red Devils in grandissimo ritardo, all’ottavo posto e dunque al momento fuori dalla zona europea, nemmeno dentro alla prossima Conference, con tre partite ancora da giocare in una stagione estremamente travagliata.

Il ko numero 13 in stagione del Manchester United matura già fin dai minuti iniziali, quando Olise la sblocca, poi sul finire del primo tempo il raddoppio dei padroni di casa a opera di Mateta. Nella ripresa non c’è spazio per tentativi di rimonta, che pure non mancano quando si parla dei Red Devils: Selhurst Park esulta ancora con Mitchell poco prima dell’ora di gioco e Olise firma anche il poker con doppietta personale. Il Crystal Palace da qui alla fine gioca per provare a entrare nella parte sinistra della classifica, la squadra di Ten Hag ha bisogno di tre vittorie per sperare di entrare in Europa League.