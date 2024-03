Napoli-Atalanta, Gasperini: “Quando vinci per 3-0 qui non puoi che essere soddisfatto”

Il tecnico dell‘Atalanta Gian Piero Gasperini commenta ai microfoni di Dazn la vittoria per 3-0 ottenuta contro il Napoli: “Quando vinci 3-0 a Napoli non puoi che essere soddisfatto. Abbiamo creato tanto sin dal primo tempo, tenendo bene la partita e segnando degli ottimi gol. Globalmente siamo stati superiori al Napoli, nonostante le occasioni da loro create. In questo momento abbiamo raggiunto un livello di efficienza importante con tutta la squadra. Quando mancano dei giocatori c’è sempre chi è in grado di dare un apporto determinante. Abbiamo imparato a ruotare bene tutti i giocatori. Trofei? Non ci tiriamo mai indietro di fronte a nessun traguardo. L’unico trofeo a cui possiamo ambire è la Coppa Italia. Per squadre come noi non ci sono altri trofei. In questo periodo c’è una bella chimica nello spogliatoio e tutta la rosa partecipa attivamente. Oggi, per esempio, ha giocato Hateboer che era da un po’ che non partiva titolare. In panchina avevo Toloi e Palomino che sono giocatori storici dell’Atalanta: il loro contributo è sempre alto sia in campo che fuori“. Infine, su Scamacca: “Ho visto Gianluca in crescita da inizio anno, nonostante qualche periodo di flessione e qualche infortunio. Lui ha già dato un enorme contributo all’Atalanta e noi siamo tutti soddisfatti di lui. Spero per lui possa diventare importante anche in Nazionale”.