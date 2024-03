Napoli-Atalanta, Calzona: “A volte ci squagliamo. Dobbiamo trovare solidità difensiva”

“In questo tipo di risultato ci sono i meriti di una squadra forte come l’Atalanta, ma ci sono anche tanti demeriti nostri. A volte durante la partita ci squagliamo, perdiamo di solidità e siamo fragili quando non siamo in fase di possesso palla. Alla fine, anche nella confusione riusciamo a creare palle gol, ma dobbiamo assolutamente trovare solidità difensiva”. Lo ha detto il tecnico del Napoli, Francesco Calzona ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta casalinga per 3-0 contro l’Atalanta. “I problemi difensivi sono di squadra, ci vuole continuità. La fase difensiva deve essere organizzata e non si può fare di fantasia. Le vicissitudini di quest’anno a Napoli le consociamo tutti. I giocatori nuovi non hanno trovato un ambiente ideale e per questo hanno inciso poco. Questo può essere uno dei problemi, però, annate come questa nascono male in partenza – spiega -. La Champions è distante e le possibilità si sono assottigliate. Non possiamo, però, smettere di guardare avanti e cercare di migliorare”. Sulla scelta iniziale di dare fiducia a Raspadori: “Giacomo l’ho schierato a destra perché mi dà garanzie e si allena sempre bene. Non credo che chi sia entrato abbia fatto meglio. Sono contento di Simeone, ma quando cambiamo modulo creiamo occasioni nella confusione, perdendo le distanze”.