Napoli-Atalanta 0-3, De Roon: “Il miglior regalo di compleanno che potessi farmi”

Un’Atalanta che vince e convince a Napoli, dove finisce 3-0 per la squadra di Gasperini. Un bel modo per festeggiare il 33esimo compleano per Marten De Roon: “Questa vittoria è il miglior regalo di compleanno che potessi farmi. Per la corsa all’Europa noi ci siamo e lotteremo fino alla fine. Siamo ancora dentro a tre competizioni e non vogliamo mollare nemmeno un obiettivo. Dobbiamo essere pronti e convinti: io credo che possiamo fare davvero una grande stagione”, dichiara ai microfoni di Sky Sport. “Il Napoli non è ancora fuori dalla lotta Champions: non dobbiamo escludere mai nessuno e continuare a guardare solo a noi stessi. Abbiamo meritato di giocare partite importanti come quella contro il Liverpool. Ora tocca a noi premiarci e provare a vincere un trofeo”, ha concluso il centrocampista olandese.