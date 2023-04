Nadal, lo zio Toni è ottimista: “Sta guarendo, non manca molto al rientro”

“Rafa è in fase di guarigione, non gli manca molto per tornare alle competizioni, ma non gli è stato possibile essere presente qui a Madrid”. C’è ottimismo per il rientro di Rafa Nadal nelle parole rilasciate dallo zio Toni alla tv spagnola durante il torneo 1000 che sta per prendere il via in questi giorni. L’obiettivo, chiaramente, è il Roland Garros: “Ovvio che non arriverà con un’ottima preparazione, è inutile nasconderlo visto che non gioca nessuna partita da gennaio, ma penso che Rafael sappia come tornare in forma abbastanza velocemente – ha aggiunto – In tornei così dipende molto dal sorteggio. Se hai la fortuna di avere un percorsi abbastanza accessibile nei primi turni, dopo…”. Il campione spagnolo è fuori dagli ultimi Australian Open, quando ha subito un infortunio muscolare all’ileopsoas.