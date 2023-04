Inter-Juventus, Allegri: “Faremo il possibile, Vlahovic difficilmente sarà disponibile”

“È sempre Inter-Juventus, bellissima partita. Entrambe si giocano la finale quindi sarà una bella serata di sport, speriamo di andare in finale. Faremo il possibile. Infermeria? In difesa decido domani, in porta gioca Perin sicuro. Oggi Vlahovic ha avuto una distorsione alla caviglia quindi difficilmente ci sarà domani”. Lo ha detto il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri alla vigilia della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Inter dopo l’1-1 dell’andata. L’allenatore chiede di mettere da parte il nervosismo: “Le lamentele però non portano da nessuna parte e nemmeno punti – aggiunge – e dobbiamo accettare tutto ciò che succede nel bene o nel male: non dobbiamo avere dispendio di energie per queste cose, nei miei cinque anni alla Juve forse c’è stata una lamentela perché fa parte del mio modo di pensare”. E sul futuro: “Ho due anni di contratto e sono un privilegiato ad essere qui – spiega – anche perché rimanere alla Juve per sette anni è per poche persone”. E sulla formazione: “Milik ha fatto una buona partita, può giocare ma bisogna valutare come ha recuperato. Kean è fuori sicuro, speriamo di riaverlo in una decina di giorni. Tra Milik, Chiesa e Di Maria domani decido se possono giocare tutti e tre o solo due, perché poi ho bisogno anche dei cambi. Pogba? Potrebbe giocare uno spezzone”.