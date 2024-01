Musetti-Van Assche in tv: data, orario, canale e diretta streaming Australian Open 2024

Lorenzo Musetti affronterà Luca Van Assche al secondo turno degli Australian Open 2024, primo slam stagionale. Altro ostacolo francese sul cammino del carrarino, che ha debuttato con un successo in quattro set ai danni di Bonzi, ottenendo la prima vittoria in carriera nel main draw a Melbourne. Musetti se la vedrà ora contro Van Assche, talentuoso classe 2004 che al primo turno ha impiegato 5 set per liberarsi della wild card Duckworth. Si tratterà del primo confronto in carriera tra i due, a caccia del terzo turno, il primo della loro carriera nell’Happy Slam.

Musetti e Van Assche scenderanno in campo mercoledì 17 gennaio, con orario e campo ancora da definire. La copertura televisiva è affidata ad Eurosport, che trasmetterà il torneo attraverso Eurosport 1 ed Eurosport 2 (canali 210 e 211 di Sky). Disponibile anche una live streaming mediante le piattaforme di riferimento Discovery+ (tramite abbonamento), Sky Go e DAZN. In alternativa, anche Sportface.it garantirà una diretta testuale del match. Il nostro sito monitorerà tutte le partite degli italiani e non solo durante le due settimane di Melbourne garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti.