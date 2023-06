Musetti-Shelton oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Queen’s 2023

Lorenzo Musetti sfiderà Ben Shelton nel secondo turno dell’ATP 500 del Queen’s 2023, in programma dal 19 al 25 giugno. Sembra proseguire ottimamente l’adattamento del giovane carrarino sull’erba, una superficie che fino a quest’anno aveva avuto di conoscere poco. Dopo i quarti a Stoccarda è arrivata l’attesa e abbastanza netta vittoria ai danni di Choinski all’esordio nel torneo londinese. Ora le cose si fanno più complicate, contro un Ben Shelton che dopo una parentesi sul rosso da utilizzare come esperienza per il futuro, torna prepotentemente tra le mine vaganti di ogni torneo sul veloce. Per lui all’esordio un buon successo ai danni del connazionale Wolf.

Musetti e Shelton scenderanno in campo oggi, mercoledì 21 alle ore 13:00 (le 12:00 di Londra). Il torneo è trasmesso sia da Sky Sport Tennis che da SuperTennis, oltre che in streaming sulle piattaforme Sky Go (se abbonati Sky), NOW e SuperTennix (entrambe previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà uno degli eventi più importanti n questo cammino verso Wimbledon. Il nostro sito garantirà ai propri lettori dirette testuali, news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti per tutta la durata della competizione.