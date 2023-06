Real Madrid, Kroos rinnova per una stagione

Il Real Madrid CF e Toni Kroos hanno trovato l’accordo per prolungare il contratto del giocatore, che rimarrà legato al club fino al 30 giugno 2024. “Toni Kroos è arrivato al Real Madrid nel 2014 ed è già il giocatore tedesco che ha difeso la maglia più volte della storia del club, con 417 partite. Nelle sue nove stagioni da giocatore del Real Madrid ha vinto 20 titoli: 4 Champions League, 5 Mondiali per club, 4 Supercoppe europee, 3 Campionati, 1 Copa del Rey e 3 Supercoppe spagnole”, si legge nella nota dei blancos. Con Benzema che ha già salutato la società e Modric che è tentato dalle sirene saudite, Kroos rinnova almeno per una stagione il suo impegno al Real Madrid e si conferma come la colonna del centrocampo.