Musetti-Safiullin in tv: data, orario, canale e diretta streaming semifinale Atp Chengdu 2023

Lorenzo Musetti affronterà Roman Safiullin nella semifinale dell’ATP 250 di Chengdu 2023, torneo in programma sul cemento cinese. Dopo la sofferta vittoria al debutto contro Sekulic, il tennista azzurro ha vinto e convinto contro Rinderknech, staccando il pass per la semifinale grazie a un doppio 6-3. Sulla sua strada ora il russo Safiullin, avversario molto ostico che sta vivendo una stagione molto positiva. L’unico precedente risale al Challenger di Bergamo del 2019 (Safiullin vinse in due set), ma in quel di Chengdu si prospetta un match molto differente. In caso di vittoria, Musetti scavalcherebbe Hurkacz, riavvicinandosi così al suo best ranking.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Musetti e Safiullin scenderanno in campo lunedì 25 settembre con orario ancora da definire. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento cinese attraverso il canale di riferimento Sky Sport Tennis (203). I telespettatori potranno seguire l’evento anche su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sarà disponibile pure una diretta streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky), SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e NOW. Anche Sportface.it seguirà l’ATP 250 di Chengdu 2023 garantendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti per tutto l’arco della settimana.