Musetti-Safiullin oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Chengdu 2023

Lorenzo Musetti se la vedrà contro Roman Safiullin nella semifinale dell’ATP 250 di Chengdu 2023 (Cina), torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città asiatica. Il giovane carrarino, dopo un ottavo di finale piuttosto balbettante, ha offerto un’ottima prestazione nei quarti per avere ragione del bombardiere transalpino Arthur Rinderknech. Adesso il confronto con il russo, che quest’anno ha stupito tutti risultando tra i migliori otto giocatori in quel di Wimbledon. Il numero 55 delle classifiche deve ancora perdere un set nel torneo e ha battuto avversari di livello assoluto come lo statunitense Brandon Nakashima e il britannico Daniel Evans. Non sarà un compito facile per Musetti, che va a caccia della sua terza finale sul circuito maggiore (la seconda sul veloce). Il sovietico si è portato a casa l’unico precedente, disputato nel 2019 sui campi in cemento indoor del Challenger di Bergamo. Il vincitore della prima semifinale si scontrerà nell’ultimo atto contro uno tra il teutonico Alexander Zverev oppure il bulgaro Grigor Dimitrov.

Musetti e Safiullin scenderanno in campo oggi (lunedì 25 settembre). I due giocatori sono pianificati come secondo incontro della giornata sul Center Court con inizio fissato non prima delle ore 11.30 italiane (le 17.30 locali). La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il penultimo atto tra Musetti e Safiullin garantendo ai propri lettori una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.