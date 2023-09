Lecce, Sticchi Damiani: “Momento bellissimo, ma l’obiettivo resta la salvezza”

Ospite di Radio anch’io sport su Rai Radio 1, il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha commentato l’ottimo avvio di stagione del club, provvisoriamente terzo a quota 11 punti: “Momento splendido, ma la piazza è intelligente e, pur godendoselo con grande maturità, è consapevole che l’obiettivo della squadra resta la salvezza. La nostra ambizione deve essere questa e questo bellissimo periodo non appartiene alla nostra reale dimensione“. A tal proposito, il numero uno del club ha aggiunto: “A Lecce si può lavorare bene perché c’è un’atmosfera fantastica e l’intero territorio ha compreso la serietà del progetto, dunque ci sostiene“.

Sticchi Damiani ha poi commentato il cambio in panchina al termine dell’ultima stagione: “Con Baroni si era concluso un ciclo molto bello con una salvezza sofferta. D’Aversa? A nostro avviso era un profilo adatto a lavorare con una squadra piena di giovani esordienti. Dopo che era rimasto fermo per un anno e mezzo, sicuramente aveva voglia di misurarsi in questo progetto in cui non è mai semplice viaggiare con così tante incognite. Ha avuto una partenza importante e sta facendo davvero bene“.