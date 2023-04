Atp Monaco 2023, un ottimo Cobolli vola ai quarti di finale: Otte sconfitto in tre set

Un grande Flavio Cobolli approda ai quarti di finale del torneo Atp di Monaco 2023. Il tennista italiano si rende protagonista di un’ottima prestazione, che gli consente di battere in tre set il tedesco Oscar Otte mediante il punteggio di 6-0 3-6 6-3 per raggiungere i quarti, dove ora attende il vincente della sfida tra Alexander Zverev e l’australiano O’Connell. L’azzurro parte subito con il piede sull’accelerato, strappando immediatamente il servizio all’avversario per poi ritagliarsi altre tre palle break nel terzo game, mettendo a referto un secondo break a proprio favore. Il primo set, dunque, è completamente a senso unico tanto che nel quinto gioco arriva anche il terzo break consecutivo di Flavio, che chiude con un imponente e sorprendente 6-0.

La reazione del tedesco si fa attendere, ma nel secondo parziale, dopo alcuni game interlocutori nei quali entrambi i rivali mantengono i rispettivi turni di battuta, cambia il vento del match. Otte conquista ben quattro palle break e, all’ultima occasione buona, strappa il servizio all’avversario. Cobolli non si lascia intimidire e risponde immediatamente con un contro-break, ma nel game successivo è ancora il teutonico ad avere la meglio, per poi portare a casa il set con un 6-3. Tutto torna in equilibrio, ma nel terzo parziale è ancora l’atleta italiano a dimostrare di avere qualcosa in più, infatti nel quarto game torna in vantaggio centrando un break a 30. Cobolli risulta preciso e cinico nei momenti decisivi, qualità che gli consentono di difendere il vantaggio fino alla fine: Flavio batte Otte 6-0 3-6 6-3 e stacca il passa per i quarti di finale a Monaco.