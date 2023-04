Musetti-Norrie in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Barcellona 2023

Lorenzo Musetti sfiderà Cameron Norrie nel terzo turno dell’ATP 500 di Barcellona 2023, in programma dal 17 al 23 aprile. Dopo la facile affermazione ai danni di Kubler il tennista carrarino proverà a conquistare per la seconda settimana consecutiva i quarti di finale contro il britannico numero 13 del ranking mondiale. Norrie ha dimostrato nel corso della sua carriera di potersi adattare bene anche sul rosso, nonostante i migliori risultati siano poi arrivati su altre superfici. La finale a Buenos Aires e la vittoria a Rio de Janeiro nel corso della trasferta sudamericana sono lì a dimostrarlo. Serivirà un Musetti in formato deluxe per avere la meglio su un avversario che concede poco e molto solido da fondo campo. Si tratta del primo scontro diretto tra i due.

Musetti e Norrie scenderanno in campo giovedì 20 aprile come 3°match dalle 11:00. Il torneo è trasmesso sia da Sky Sport Tennis che da SuperTennis, oltre che in streaming sulle piattaforme Sky Go (se abbonati Sky), NOW e SuperTennix (entrambe previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la sfida tra l’azzurro e il tennista argentino, offrendo una diretta testuale dell’incontro. Il nostro sito garantirà ai propri lettori una news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti per tutta la durata della competizione.