Musetti-Nishioka oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Toronto 2023

Lorenzo Musetti se la vedrà contro Yoshihito Nishioka nel primo turno del Masters 1000 di Toronto 2023, torneo di scena sui campi in cemento della città canadese. Debutto alla portata per il tennista azzurro, accreditato della sedicesima testa di serie e al primo match sul duro dopo la parentesi terraiola post Wimbledon. Sulla sua strada un avversario che non sta vivendo un buon momento di forma (quattro ko di fila) e la scorsa settimana non è riuscito a difendere i pesanti punti della finale raggiunta a Washington un anno prima. Non sorprende perciò che secondo i bookmakers a partire con i favori del pronostico sia Musetti, avanti 2-1 nei precedenti (andati in scena tutti su terra).

Musetti e Nishioka scenderanno in campo oggi (lunedì 7 agosto). I due giocatori sono pianificati come primo incontro di giornata sul Grandstand non prima delle ore 17.00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che segue l’appuntamento monegasco attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una diretta streaming mediante le due piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match di primo turno tra Musetti e Nishioka garantendo una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.