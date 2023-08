Musetti-Nishioka rinviata per pioggia: tutti gli aggiornamenti da Toronto

Comincia il Masters 1000 di Toronto, anzi no. In Canada, dove è in corso il sesto torneo 1000 della stagione, piove e quindi anche slitta l’inizio del torneo. A Toronto c’è la pioggia e quindi le partite delle ore 17 italiane (11 locali) cominceranno con trenta minuti di ritardo. Lorenzo Musetti aprirà il programma sul Grandstand contro il giapponese Yoshihito Nishioka: partita che quindi non comincerà prima delle 17.30. Sperando che la pioggia lasci in pace Toronto.

AGGIORNAMENTO ORE 17:35 – Torna la pioggia a Toronto. Non si inizierà a giocare prima delle ore 18 italiane

AGGIORNAMENTO ORE 17:25 – Nuovo rinvio: non si comincerà prima delle 17.45. Il cielo è scuro e non promette nulla di buono