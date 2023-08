Paolini-Vekic oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Montreal 2023

Jasmine Paolini se la vedrà contro Donna Vekic nel primo turno del WTA 1000 di Montreal 2023 (Canada), torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città nordamericana. Entrambe sono reduci da un buon momento di forma. La toscana ha da poco raggiunto la finale sulla terra rossa di Palermo. La croata, invece, ha conquistato l’ultimo atto sull’erba di Berlino prima di ottenere un ottimo terzo turno in quel di Wimbledon. Paolini partirà ampiamente sfavorita secondo le quote dei bookmakers. La sua avversaria, infatti, sembra possedere qualcosa in più su questa superficie per via della potenza dei suoi colpi. Quest’ultima si è anche aggiudicata l’unico precedente, disputato nell’ottobre del 2021 sul veloce indoor di Courmayeur. In quell’occasione si trattava di una semifinale e Vekic lasciò a Paolini la miseria di due giochi. Servirà la partita perfetta alla top cinquanta azzurra per provare a fare partita pari e guadagnarsi un secondo turno contro la vincitrice del derby a stelle e strisce che vedrà opposte la wild card Venus Williams e la tredicesima testa di serie Madison Keys.

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE

MONTEPREMI

Paolini e Vekic scenderanno in campo oggi (lunedì 7 agosto). Le due giocatrici sono pianificate come primo incontro della giornata sul Court 9 con inizio fissato non prima delle ore 17.00 italiane (le 11.00 locali). La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di primo turno tra Paolini e Vekic fornendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.