Milan, Pioli: “Berlusconi un visionario. Amava il calcio offensivo”

E’ la vigilia del ritorno del Trofeo Silvio Berlusconi che Milan e Monza hanno deciso di rimettere in atto dopo la scomparsa del presidente attuale dei brianzoli e storico dei rossoneri. A parlare, presentando anche il match, di Berlusconi è stato Stefano Pioli che ha ricordato ed esaltato la figura dell’ex presidente del Milan.

Le parole di Pioli: “Aveva le idee molto chiare, approfittava di qualche buona partita per chiamare e farci i complimenti, chiedeva il permesso di dare qualche consiglio. L’ultimo? Lui preferiva sicuramente un calcio offensivo, un calcio rischioso, quindi molti consigli erano di giocare nella metacampo avversaria. Comunque sono state telefonate davvero molto piacevoli, perché sentivi la passione di una persona per il calcio e per il Milan. Siamo onorati di partecipare. Spero di poter salutare anche i familiari e i collaboratori di Berlusconi e di fare la partita al meglio possibile perché comunque Berlusconi fa parte in modo così completo e importante della storia del Milan“.

Sulla partita contro il Monza: “Questa settimana abbiamo organizzato quattro amichevoli perché abbiamo bisogno di minutaggio e di far giocare tutti i giocatori, perché tra due settimane saremo in campionato. Affrontiamo una squadra che ha sempre giocato bene a calcio, quindi sarà un bel test“.