Musetti-Kovalik in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Amburgo 2023

Lorenzo Musetti se la vedrà contro Jozef Kovalik nel secondo turno dell’Atp 500 di Amburgo 2023 (Germania), torneo di scena sui campi in terra battuta della città tedesca. Altro tennista proveniente dalle qualificazioni sulla strada di Musetti, che al debutto ha superato Ymer in due rapidi set. C’è da dire che Kovalik le ha disputate le qualificazioni ma non le ha superate (perdendo proprio da Ymer). E’ stato però ripescato in tabellone come lucky loser ed ha sfruttato l’occasione battendo in due set Seyboth Wild. Poco male per Musetti, che partirà favorito e andrà a caccia dei quarti, nella speranza di proseguire la difesa del titolo. Tra i due non ci sono precedenti.

Musetti e Kovalik scenderanno in campo mercoledì 26 o giovedì 27 luglio, con orario e campo da definire. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di secondo turno tra Musetti e Kovalik garantendo una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.