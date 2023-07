Musetti-Kovalik oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Amburgo 2023

Lorenzo Musetti se la vedrà contro Jozef Kovalik nel secondo turno dell’ATP 500 di Amburgo 2023 (Germania), torneo di scena sui campi in terra battuta della città tedesca. Esordio sul velluto per il carrarino, che ha inaugurato la difesa del titolo annientando il qualificato svedese Elias Ymer. Sulla sua strada adesso c’è il lucky loser slovacco, subentrato in tabellone al posto del peruviano Juan Pablo Varillas. Kovalik ha approfittato subito della chance e al primo turno ha fatto fuori a sorpresa il qualificato brasiliano Thiago Seyboth Wild, grande protagonista allo scorso Roland Garros. Con Musetti non c’è alcun precedente da registrare a qualsiasi livello. Sarà proprio l’azzurro a partire con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. L’obiettivo per Lorenzo dovrà essere quello di cercare di sprecare meno energie possibili in vista di un quarto di finale teoricamente molto impegnativo. Al prossimo round, infatti, troverebbe uno tra il serbo Laslo Djere oppure l’argentino Guido Pella, entrambi grandi esperti di questa superficie.

SEGUI IL LIVE DI MUSETTI-KOVALIK

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE

MONTEPREMI

Musetti e Kovalik scenderanno in campo oggi (mercoledì 26 luglio). I due giocatori sono pianificati come come quarto ed ultimo incontro della giornata sul Campo M1 con inizio fissato non prima delle ore 16.00. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di secondo turno tra Musetti e Kovalik attraverso una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.