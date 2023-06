Muchova-Pavlyuchenkova oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2023

Karolina Muchova sfiderà Anastasia Pavlyuchenkova nei quarti di finale del Roland Garros 2023, secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi. Quarto confronto in carriera tra le due giocatrici, arrivate a questo punto del torneo un po’ a sorpresa ma con grande merito. Muchova è reduce da un successo ai danni della lucky loser Avanesyan, mentre Pavlyuchenkova sta facendo incetta di teste di serie e la sua ultima vittima e stata Mertens. Secondo i bookmakers sarà la giocatrice ceca a scendere in campo con i favori del pronostico: guai però a sottovalutare la rossa, che solo due anni fa è stata capace di spingersi fino in finale.

Muchova e Pavlyuchenkova scenderanno in campo oggi, martedì 6 giugno come primo incontro di giornata sullo Chatrier alle ore 11.00. La diretta televisiva è affidata ad Eurosport, che segue il secondo Slam stagionale attraverso i due canali di riferimento Eurosport 1 ed Eurosport 2. Disponibile anche una diretta streaming attraverso la piattaforma Discovery+ (solo per abbonati Eurosport). Anche gli abbonati a DAZN, Sky (210 e 211) e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport per non perdersi alcuno scambio del prestigioso evento transalpino. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà costantemente il Roland Garros 2023. Il nostro sito, infatti, accompagnerà i propri lettori con dirette testuali, news, approfondimenti, highlights, parole dei protagonisti e contenuti esclusivi per tutta la durata del torneo.