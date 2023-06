Manchester City: si tratta il rinnovo di Gundogan, ma il Barcellona offre un triennale

Il City, dopo il successo in FA Cup contro lo United, ora ha la finale di Champions League nel suo mirino. Ma a Manchester tiene bianco anche il futuro di Ilkay Gundogan, autore di una doppietta contro i Red Devils sabato scorso e senza dubbio una delle pedine fondamentali dello scacchiere di Pep Guardiola ai Citizens. Il calciatore tedesco è in scadenza di contratto e il City continua a trattare il rinnovo, con un rilancio per le prossime due stagioni. La pretendente più seria, al momento, pare il Barcellona, che secondo il quotidiano “Sport” ha messo sul piatto di Gundogan un triennale da 9 milioni a stagione che il tedesco starebbe valutando. Vivo l’interesse dall’Arabia Saudita, ma il centrocampista vorrebbe continuare a giocare ad alti livelli in Europa.