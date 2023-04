Probabili formazioni Sampdoria-Cremonese: ventinovesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Sampdoria-Cremonese, match della ventinovesima giornata di Serie A 2022/2023. Le due squadre scenderanno in campo sabato 8 aprile alle 16:30. Sfida salvezza tra due squadre che non vogliono sentirsi già condannate. Ma inevitabilmente almeno una delle due dal Ferraris potrebbe uscire coi rimpianti di chi vede la B ad un passo. Stankovic contro Ballardini. Chi avrà la meglio? Potrete scoprirlo su Dazn che vi offrirà una diretta e aggiornamenti in tempo reale. Su Sportface.it, invece, nel corso della settimana troverete aggiornamenti e approfondimenti sulle possibili scelte di formazione dei due allenatori.

SAMPDORIA – Spazio al 4-4-1-1. Squalificato Murillo per il rosso contro la Roma, ma torna Nuytinck in difesa dopo il turno di stop del giudice sportivo. Djuricic agirà alle spalle di Gabbiadini, favorito su Lammers.

CREMONESE – Dessers e Tsadjout pronti in attacco, ma Okereke è vicino a recupero. Sernicola e Valeri due certezze sulle corsie laterali. Aiwu, Bianchetti e Vasquez. Benassi, Castagnetti e Galdames.

Le probabili formazioni di Sampdoria-Cremonese

Sampdoria (4-4-1-1): Turk; Zanoli, Amione, Nuytinck, Augello; Leris, Winks, Rincon, Cuisance; Djuricic; Gabbiadini

Ballottaggi: –

Indisponibili: Audero, Conti, Pussetto, Gunter

Squalificati: Murillo

Cremonese (3-5-2): Carnesecchi; Aiwu, Bianchetti, Vasquez; Sernicola, Benassi, Castagnetti, Galdames, Valeri; Dessers, Tsadjout

Ballottaggi: Tsadjout 60% – Afena Gyan 40%.

Indisponibili: Chiriches, Ferrari, Acella (in dubbio)

Squalificati: –