MotoGP Sprint Race Gran Bretagna 2023, Marc Marquez: “Serve cambiare approccio”

Il pilota della Honda in MotoGP, Marc Marquez, ha parlato dopo la pessima prestazione nella Sprint Race del Gran Premio di Gran Bretagna 2023: 18esimo posto. Ecco le sue parole: “In questa giornata sul bagnato mi aspettavo di stare più vicino, ma faticavo. Ho provato a prendere rischi ma dopo la partenza nella Sprint ho visto che il feeling non era buono e allora ho pensato che rischiando di più avrei fatto 14° o 15°. Posizioni inutili per andare a punti in una Sprint Race. Adesso vediamo come vanno le prossime gare, cosa arriva dal Giappone, come sarà la moto nuova a Misano. Mi sono rotto tre ossa in cinque gare, dobbiamo cambiare approccio sennò non arrivo alla fine della stagione”.