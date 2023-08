MotoGp Gp Silverstone 2023, Quartararo: “Preoccupa finire a 30 secondi dal primo in soli 10 giri”

Fabio Quartararo non è per niente soddisfatto di quello fatto finora a Silverstone. Il pilota della Yamaha è lotano dalla lotta per i primi posti e ciò non lo fa stare contento e rilassato in vista della gara di domani. Queste le parole di Quartararo dopo la Sprint Race.

Le parole di Quartararo a Sky: “In qualifica ho fatto solo un giro, poi l’errore, poi si è spenta la moto. E’ molto preoccupante finire a 30 secondi dal primo in soli 10 giri“. Testa per il pilota spagnolo alla gara di domani, in cui comunque bisognerà reagire dopo la brutta prova nella Sprint.