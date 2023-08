MotoGP, Bagnaia: “Quando frenavo non mi fermavo, rischiavo sempre di cadere”

Al termine di una Sprint Race difficile, il leader del campionato Bagnaia ha spiegato le difficoltà vissute in pista: “Stamani stavamo lottando per la pole, mi trovavo benissimo, mai avuto miglior feeling sul bagnato, ma dal warm up in poi ho capito che, al contrario, sarebbe stato difficile. Ogni volta che frenavo non c’era verso di fermarsi, stiamo lavorando molto per capire cosa è successo. Non dipende dal setup, forse è questione di gomme ma non lo so. So solo che ogni volta che provavo rischiavo di cadere, era difficile gestire frenata e ingresso. So che il nostro livello non è questo, noi dovremmo essere sempre lì a lottare per le prime posizioni, so per certo che qualcosa non ha funzionato, sennò non avrei mai finito 14esimo“.